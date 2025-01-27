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Губерниев о шансах россиянок на Кубке мира: «Не только Метеля может замахнуться на что-то серьезное. Та же Наташа Шевченко не намного ее старшей»

Губерниев назвал российских биатлонисток, которые могут успешно выступить на КМ.

«Там же не только Метеля может замахнуться на что-то серьезное. Та же Наташа Шевченко не намного ее старшей, ей всего 24 года. Просто Метеля сейчас из числа тех спортсменок, которые никогда не выступали на международной арене.

Конечно, хочется, чтобы она посмотрела мира. Наташа то худо-бедно застала в лыжах.

Там и Гришина с Зыряновой, в резервной команде тоже есть талантливые девчонки, Настя Шевченко выигрывала чемпионаты мира по юниорам, тоже молодая спортсменка. Есть кому выступать, когда мы вернемся. 

Что касается того, что мне запомнилось на этапе в Демино, было много разных гонок. Поэтому каждая была по своему прекрасна», – сказал Губерниев

Российские спортсмены не участвуют в международных стартах с марта 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Анастасия Зырянова
logoДмитрий Губерниев
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен
Анастасия Гришина
Виктория Метеля
logoАнастасия Шевченко
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