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Предстоящие соревнования в Раубичах получили название Кубок сильнейших спортсменов

Сборные России и Беларуси по биатлону примут участие в Кубке сильнейших.

Кубок сильнейших спортсменов пройдет в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля.

«Теперь официально! Главный старт в Раубичах в феврале получил название Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов», – сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
Сергей Аверьянов
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logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoсборная России
logoСоюз биатлонистов России
Кубок сильнейших спортсменов
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