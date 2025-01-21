Предстоящие соревнования в Раубичах получили название Кубок сильнейших спортсменов
Сборные России и Беларуси по биатлону примут участие в Кубке сильнейших.
Кубок сильнейших спортсменов пройдет в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля.
«Теперь официально! Главный старт в Раубичах в феврале получил название Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов», – сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
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