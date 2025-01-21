Предстоящие соревнования в Раубичах получили название Кубок сильнейших спортсменов

Сборные России и Беларуси по биатлону примут участие в Кубке сильнейших.

Кубок сильнейших спортсменов пройдет в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля. «Теперь официально! Главный старт в Раубичах в феврале получил название Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов», – сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.