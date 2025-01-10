Майгуров о «Гонке чемпионов»: «Организаторы сумели хорошо сделать не только биатлонную программу, но и события вокруг нее в виде развлечений»

Виктор Майгуров высоко оценил организацию лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

Соревнования проходили в Рязани 4–5 января.

– Отличная организация «Гонки чемпионов», прекрасная атмосфера. Радует, что ее посетило много зрителей – 6 тысяч в первый день на квалификации, 7 тысяч во второй день на смешанной эстафете.

– Давно такое было на внутрироссийских соревнованиях?

– Честно говоря, не припомню, когда в последний раз такое было. Хотя два года назад в той же Рязани тоже было наибольшее количество зрителей, когда мы там проводили этап Кубка Содружества. В некоторых других местах, где мы проводим соревнования, зрители тоже собираются.

Но организаторы «Гонки чемпионов» сумели хорошо сделать не только биатлонную программу, но и события вокруг нее в виде разных конкурсов и прочих развлечений. Ну и одно присутствие лучших биатлонистов и лыжников нашей страны и Беларуси тоже о многом говорит. <...>

– Это может дать возможность что-то зарабатывать, если добиться посещаемости на ваших соревнованиях, как в Рязани на «Гонке чемпионов»?

– Наши соревнования, наверно, не про бизнес. Бизнес в основном относится к туризму, который зависит от количества зрителей на таких мероприятиях.

Но те или иные соревнования подобного уровня влекут за собой как минимум развитие инфраструктуры, которая остается в этом регионе и используется его жителями и гостями 360 дней в году. А мы только пять, ха-ха. Так что это все остается для детей и взрослых, которые любят спорт, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров .

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри