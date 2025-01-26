Губерниев об уходе братьев Бо: «Ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно»

Дмитрий Губерниев назвал странным завершение карьеры братьев Бо.

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо , которые являются многократными победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.

«Очень странная история. Братья Бо уходят из спорта за год до Олимпиады. Очень много вопросов по этому решению. Почему им за год до Олимпийских игр приспичило уйти? В последнее время Йоханнес не выглядел суперсчастливым.

Такое ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно. Возможно, они еще передумают и вернутся. В любом случае спасибо братьям Бо, они замечательно выступали», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы