Губерниев об уходе братьев Бо: «Ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно»
Дмитрий Губерниев назвал странным завершение карьеры братьев Бо.
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо, которые являются многократными победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.
«Очень странная история. Братья Бо уходят из спорта за год до Олимпиады. Очень много вопросов по этому решению. Почему им за год до Олимпийских игр приспичило уйти? В последнее время Йоханнес не выглядел суперсчастливым.
Такое ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно. Возможно, они еще передумают и вернутся. В любом случае спасибо братьям Бо, они замечательно выступали», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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