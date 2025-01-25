Йоханнес Бо о серебре эстафеты: «Нужно отдать французам должное – не только мы стали плохи, но и они стали безумно хороши. Это впечатляет»

Братья Бо прокомментировали выступление сборной Норвегии в эстафете Антхольца.

Норвежская команда в составе Стурлы Лагрейда , Тарьея Бо , Йоханнеса Бо и Ветле Шостада Кристиансена заняла второе место, уступив французам. Сборная Франции выиграла четвертую подряд эстафету в сезоне.

«Мы опять потерпели поражение. Выходим на старт и очень хотим победить, действовать жестко, но нас снова обыгрывают. Это плохо.

Нужно отдать им [французам] должное: не только мы стали плохи, но и они стали безумно хороши. Это впечатляет», – сказал Йоханнес.

«Нам нравилось теснить их, а теперь мы получаем то же самое в ответ. Итак, у нас есть работа, и мы хотим ее выполнить. Сейчас я очень мотивирован на чемпионат мира», – добавил Тарьей.

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы