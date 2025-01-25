Йоханнес Бо о серебре эстафеты: «Нужно отдать французам должное – не только мы стали плохи, но и они стали безумно хороши. Это впечатляет»
Братья Бо прокомментировали выступление сборной Норвегии в эстафете Антхольца.
Норвежская команда в составе Стурлы Лагрейда, Тарьея Бо, Йоханнеса Бо и Ветле Шостада Кристиансена заняла второе место, уступив французам. Сборная Франции выиграла четвертую подряд эстафету в сезоне.
«Мы опять потерпели поражение. Выходим на старт и очень хотим победить, действовать жестко, но нас снова обыгрывают. Это плохо.
Нужно отдать им [французам] должное: не только мы стали плохи, но и они стали безумно хороши. Это впечатляет», – сказал Йоханнес.
«Нам нравилось теснить их, а теперь мы получаем то же самое в ответ. Итак, у нас есть работа, и мы хотим ее выполнить. Сейчас я очень мотивирован на чемпионат мира», – добавил Тарьей.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
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