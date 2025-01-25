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Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Фийон-Майе, Понсилуома и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Франции – стрельба

У Норвегии лучший лыжный ход в мужской эстафете на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16.10,0

2. Фабьен Клод (Франция) – 8,0

3. Витеслав Хорниг (Чехия) – 21,8

4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 23,0

5. Виктор Брандт (Швеция) – 29,9

6. Максим Жермен (США) – 35,3

2-й этап  

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 16.12,8 

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,3

3. Кэмпбелл Райт (США) – 9,3

4. Филипп Хорн (Германия) – 15,6

5. Михал Крчмарж (Чехия) – 17,6

6. Лукас Хофер (Италия) – 18,1

7. Йеспер Нелин (Швеция) – 20,1

3-й этап 

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.08,8

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8,2

3. Эрик Перро (Франция) – 15,5

4. Жереми Финелло (Швейцария) – 28,6

5. Йонаш Маречек (Чехия) – 30,5

6. Элия Дзени (Италия) – 32,6

4-й этап 

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.41,8

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 13,9

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17,6

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 32,4

5. Адам Вацлавик (Чехия) – 33,2

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,5

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:05.44,5

2. Швеция – 18,9

3. Франция – 37,9

4. Чехия – 1.12,0

5. Италия – 1.17,3

6. Швейцария – 1.43,5

Скорострельность

1. Франция – 3.37,1 (0+4)

2. Италия – 4.04,4 (0+8)

3. Эстония – 4.13,0 (0+7)...

7. Швеция – 4.26,0 (1+8)

14. Норвегия – 5.02,1 (0+12) 

Опубликовано: Полина Лоцик
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