Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Фийон-Майе, Понсилуома и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Франции – стрельба
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16.10,0
2. Фабьен Клод (Франция) – 8,0
3. Витеслав Хорниг (Чехия) – 21,8
4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 23,0
5. Виктор Брандт (Швеция) – 29,9
6. Максим Жермен (США) – 35,3
2-й этап
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 16.12,8
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,3
3. Кэмпбелл Райт (США) – 9,3
4. Филипп Хорн (Германия) – 15,6
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 17,6
6. Лукас Хофер (Италия) – 18,1
7. Йеспер Нелин (Швеция) – 20,1
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.08,8
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8,2
3. Эрик Перро (Франция) – 15,5
4. Жереми Финелло (Швейцария) – 28,6
5. Йонаш Маречек (Чехия) – 30,5
6. Элия Дзени (Италия) – 32,6
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.41,8
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 13,9
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17,6
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 32,4
5. Адам Вацлавик (Чехия) – 33,2
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,5
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:05.44,5
2. Швеция – 18,9
3. Франция – 37,9
4. Чехия – 1.12,0
5. Италия – 1.17,3
6. Швейцария – 1.43,5
Скорострельность
1. Франция – 3.37,1 (0+4)
2. Италия – 4.04,4 (0+8)
3. Эстония – 4.13,0 (0+7)...
7. Швеция – 4.26,0 (1+8)
14. Норвегия – 5.02,1 (0+12)
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