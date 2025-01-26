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Юрий Каминский: «Не даю интервью, беру паузу. Наверное, навечно, потому что журналисты необъективны»

Юрий Каминский заявил, что больше не будет давать интервью журналистам.

«Я не даю интервью. Беру паузу. Наверное, навечно, потому что вы, журналисты, необъективны», – приводит слова тренера российских биатлонистов «ВсеПроСпорт». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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