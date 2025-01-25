Ветле Шостад Кристиансен: «Надеялись, что французы занервничают, когда увидят, что бежит наша старая четверка. Но вряд ли они об этом думали»
Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал выступление в эстафете Антхольца.
Норвежская команда в составе Стурлы Лагрейда, Тарьея Бо, Йоханнеса Бо и Кристиансена заняла второе место, уступив французам. Швед Себастьян Самуэльссон в борьбе за серебро проиграл норвежцу в финишном створе.
«Самая веселая часть сегодняшнего дня – это сражение плечом к плечу с Себбе.
Мы надеялись, что французы немного занервничают, когда увидят, что бежит наша старая четверка. Но, вероятно, они об этом не думали. Они были действительно сильны, и мы должны признать, что сейчас они – лучшая команда», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем