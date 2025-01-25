Ветле Шостад Кристиансен: «Надеялись, что французы занервничают, когда увидят, что бежит наша старая четверка. Но вряд ли они об этом думали»

Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал выступление в эстафете Антхольца.

Норвежская команда в составе Стурлы Лагрейда, Тарьея Бо, Йоханнеса Бо и Кристиансена заняла второе место, уступив французам. Швед Себастьян Самуэльссон в борьбе за серебро проиграл норвежцу в финишном створе.

«Самая веселая часть сегодняшнего дня – это сражение плечом к плечу с Себбе.

Мы надеялись, что французы немного занервничают, когда увидят, что бежит наша старая четверка. Но, вероятно, они об этом не думали. Они были действительно сильны, и мы должны признать, что сейчас они – лучшая команда», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.