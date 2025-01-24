Кубок мира. Джакомель показал лучший лыжный ход в спринте, Лагрейд уступил 18 секунд, Тарьей Бо – 30
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины, спринт
Лыжный ход
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 21.34,9
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,6
3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 18,1
4. Филипп Хорн (Германия) – 26,2
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26,8
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27,0
7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 27,8
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 30,7
9. Мартин Ульдал (Норвегия) – 32,7
10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,3
11. Эрик Перро (Франция) – 36,7
12. Лукас Хофер (Италия) – 41,7
13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0
Скорострельность
1. Якко Ранта (Финляндия) – 40,2 (2)
2. Благой Тодев (Болгария) – 41,1 (1)
3. Адам Раннелс (Канада) – 43,4 (2)
4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,0 (1)
5. Миха Довжан (Словения) – 44,1 (1)
6. Симон Эдер (Австрия) – 44,4 (1)
7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,5 (3)
8. Яков Фак (Словения) – 46,7 (0)
9-11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 47,9 (1)
9-11. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,9 (2)
9-11. Теро Сеппяля (Финляндия) – 47,9 (1)...
23. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,5 (2)...
48. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)
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