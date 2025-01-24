Кубок мира. Джакомель показал лучший лыжный ход в спринте, Лагрейд уступил 18 секунд, Тарьей Бо – 30

Джакомель показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап Антхольц, Италия Мужчины, спринт Лыжный ход 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 21.34,9 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,6 3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 18,1 4. Филипп Хорн (Германия) – 26,2 5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26,8 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27,0 7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 27,8 8. Тарьей Бо (Норвегия) – 30,7 9. Мартин Ульдал (Норвегия) – 32,7 10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,3 11. Эрик Перро (Франция) – 36,7 12. Лукас Хофер (Италия) – 41,7 13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0 Скорострельность 1. Якко Ранта (Финляндия) – 40,2 (2) 2. Благой Тодев (Болгария) – 41,1 (1) 3. Адам Раннелс (Канада) – 43,4 (2) 4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,0 (1) 5. Миха Довжан (Словения) – 44,1 (1) 6. Симон Эдер (Австрия) – 44,4 (1) 7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,5 (3) 8. Яков Фак (Словения) – 46,7 (0) 9-11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 47,9 (1) 9-11. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,9 (2) 9-11. Теро Сеппяля (Финляндия) – 47,9 (1)... 23. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,5 (2)... 48. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)