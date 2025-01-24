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Кубок мира. Джакомель показал лучший лыжный ход в спринте, Лагрейд уступил 18 секунд, Тарьей Бо – 30

Джакомель показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап 

Антхольц, Италия 

Мужчины, спринт 

Лыжный ход

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 21.34,9

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13,6

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 18,1

4. Филипп Хорн (Германия) – 26,2

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26,8

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27,0

7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 27,8

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 30,7

9. Мартин Ульдал (Норвегия) – 32,7

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,3

11. Эрик Перро (Франция) – 36,7

12. Лукас Хофер (Италия) – 41,7

13. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0

Скорострельность

1. Якко Ранта (Финляндия) – 40,2 (2)

2. Благой Тодев (Болгария) – 41,1 (1)

3. Адам Раннелс (Канада) – 43,4 (2)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,0 (1)

5. Миха Довжан (Словения) – 44,1 (1)

6. Симон Эдер (Австрия) – 44,4 (1)

7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,5 (3)

8. Яков Фак (Словения) – 46,7 (0)

9-11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 47,9 (1)

9-11. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,9 (2)

9-11. Теро Сеппяля (Финляндия) – 47,9 (1)...

23. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,5 (2)...

48. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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logoсборная Италии по биатлону
logoНиклас Хартвег
logoТоммазо Джакомель
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoБлагой Тодев
logoФилипп Хорн
logoДмитрий Пидручный
logoсборная Германии
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭрик Перро
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logoсборная Австрии
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logoМиха Довжан
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logoЙоша Буркхальтер
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