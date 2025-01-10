Дмитрий Васильев: «Для начала нужно отстранить от международных соревнований сборную Израиля, а затем уже взяться за США»

Дмитрий Васильев заявил, что США должны получить санкции в спорте после Израиля.

Ранее Дональд Трамп, который 20 января официально вступит в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» – написал в инстаграме тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

«Зигфрид Мазе поднял очень логичный вопрос. Но для начала нужно отстранить сборную Израиля от международных соревнований, а затем уже взяться за США. У Израиля больше шансов для получения санкций в мире спорта.

Что касается наказания американских спортсменов, пока ничего не случилось из того, что сказал Трамп. Но он дал серьезный повод для этого. Если что-то сбудется из того, что он сказал – присоединение Канады, Гренландии или захват Панамского канала, посмотрим, насколько искренность МОК и международных спортивных федераций соответствует действительности. Или это обычный популизм и лицемерие, если в итоге США не накажут», – сказал двукратный олимпийский чемпион.