Дмитрий Васильев: «Для начала нужно отстранить от международных соревнований сборную Израиля, а затем уже взяться за США»
Ранее Дональд Трамп, который 20 января официально вступит в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» – написал в инстаграме тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.
«Зигфрид Мазе поднял очень логичный вопрос. Но для начала нужно отстранить сборную Израиля от международных соревнований, а затем уже взяться за США. У Израиля больше шансов для получения санкций в мире спорта.
Что касается наказания американских спортсменов, пока ничего не случилось из того, что сказал Трамп. Но он дал серьезный повод для этого. Если что-то сбудется из того, что он сказал – присоединение Канады, Гренландии или захват Панамского канала, посмотрим, насколько искренность МОК и международных спортивных федераций соответствует действительности. Или это обычный популизм и лицемерие, если в итоге США не накажут», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий