Ритмюллер пропустит этап Кубка мира в Антхольце по рекомендации врачей
Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер пропустит этап Кубка мира в Антхольце.
«Данило не будет участвовать в соревнованиях в Антхольце по рекомендации врача нашей команды; речь идет о том, чтобы избежать риска перегрузок. Он прошел различные тесты, и некоторые результаты дали нам понять, что рисковать и соревноваться на высоте не стоит.
Поэтому Ритмюллер отправится в Риднаун для адаптированной программы тренировок, а Давид Цобель присоединится к команде на Кубке мира», – сообщается на странице немецкой команды.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: DSV Biathlon
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