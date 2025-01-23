Ритмюллер пропустит этап Кубка мира в Антхольце по рекомендации врачей

Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер пропустит этап Кубка мира в Антхольце.

«Данило не будет участвовать в соревнованиях в Антхольце по рекомендации врача нашей команды; речь идет о том, чтобы избежать риска перегрузок. Он прошел различные тесты, и некоторые результаты дали нам понять, что рисковать и соревноваться на высоте не стоит.

Поэтому Ритмюллер отправится в Риднаун для адаптированной программы тренировок, а Давид Цобель присоединится к команде на Кубке мира», – сообщается на странице немецкой команды.