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Виктория Сливко: «Сегодня тяжелый день, и я плохо спала. Но хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку»

Виктория Сливко оценила победу в индивидуальной гонке на чемпионате России.

Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России прошла в Демино.

«Сегодня тяжелый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку.

Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», – сказала Сливко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
чемпионат России
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