Виктория Сливко: «Сегодня тяжелый день, и я плохо спала. Но хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку»
Виктория Сливко оценила победу в индивидуальной гонке на чемпионате России.
Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России прошла в Демино.
«Сегодня тяжелый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку.
Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», – сказала Сливко.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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