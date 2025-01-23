Виктория Сливко: «Сегодня тяжелый день, и я плохо спала. Но хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку»

Виктория Сливко оценила победу в индивидуальной гонке на чемпионате России.

Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России прошла в Демино.

«Сегодня тяжелый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку.

Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», – сказала Сливко .