Бабиков о молодых биатлонистах: «Они пропускают старты, не интересуются каждой гонкой. Хочется видеть в них жажду, но я ее наблюдаю не у всех»

Антон Бабиков поделился мнением о молодых биатлонистах в России.

— Если заглянуть в топ‑10 рейтинга Союза биатлонистов России, то можно заметить, что только одному биатлонисту 24 года, а остальные старше. Ты же в 23 года завоевывал медали на Кубке мира. Получается, что молодежь все еще не на подходе?

— Недавно открыл итоги спринта и увидел, что в топ‑30 только три человека были U‑23. С этим нужно что‑то делать, нельзя закрывать на это глаза. Вы вспомнили мои награды в 23 года, но я не был юным спортсменом, гораздо ярче меня выступали и Максим Цветков , и Александр Логинов .

Мы не были какой‑то тройкой лидеров, нас таких было много. А сейчас молодые спортсмены пропускают старты, не интересуются каждой гонкой. 23 года — это возраст, когда ты должен себя проявлять. Хочется видеть в них жажду, но я ее, к сожалению, наблюдаю не у всех.

— Можно сказать, что нынешнее поколение отличается от вашего?

— Нужно искать ключик к любому поколению. Мне повезло, что у меня не было гаджетов. Но нельзя корить детей, что они сидят в гаджетах. Кто знает, как мы бы с этим боролись. Возможно, мы не победили бы в войне со всеми этими бесполезными играми.

Нынешние спортсмены, их тренеры и родители должны найти путь, чтобы рациональнее использовать время. Это непростая задача, но они способны и должны это сделать. Иначе к чему мы придем? К тому, что будем оправдывать отсутствие результатов тем, что они (спортсмены) другие? Нет, во всем мире найдутся ребята, которые не будут другими, они будут другими в лучшую сторону, – рассказал Бабиков .