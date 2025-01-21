Антон Бабиков: «Латыпов смеется надо мной, потому что я все время ворчу. Но я ворчу по каким‑то существенным вещам»

Биатлонист Антон Бабиков сообщил, что в сборной его называют ворчливым.

— Часто молодые себя раскрепощенно ведут, эмоций не скрывают, говорят то, что думают. Эта эпатажность вам не близка?

— Не близка, да. Меня даже некоторые называют ворчливым очень. Эдик Латыпов смеется надо мной, потому что я все время ворчу. Мне кажется, что я ворчу по каким‑то существенным вещам для меня. Не понимаю, почему для многих это кажется мелочью.

Но это нормально, мы в принципе все разные не только в силу возраста, но и в силу предпочтений. Где‑то я не идеален совершенно, от некоторых вполне спокойно воспринимаю критику. А когда кто‑то критикует, называя меня старым, это такая критика… Хотя отчасти это правда.

Когда я рассказываю, что в 2009 году ездил на европейский юношеский фестиваль, на международный старт, то некоторые говорят: «А я в первый класс пошел». Понимаешь, что есть пропасть в сравнении с некоторыми спортсменами. В мировом биатлоне есть люди, которые сильно старше меня, но это только вопрос восприятия.

— Есть ощущение, что вы не в своей тарелке и что уже все вокруг молодые? Не пропадает ощущение праздника?

— Главное, чтобы праздник оставался. Чужой или нет — зависит от тебя. Главное, чтобы были те же соревнования, где ты испытываешь удовольствие и где хочется бороться. А если не чувствуешь ощущение праздника и что эти битвы кому‑то нужны, будет печальнее, чем-то, в каком поколении себя ощущаешь, – рассказал Бабиков .