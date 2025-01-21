Антон Бабиков: «Если бы я бегал только потому, что мне нравятся результаты, то давно бы уже завязал»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, когда мог бы завершить карьеру.

«Если бы я бегал только потому, что мне нравятся результаты, то давно бы уже завязал. У меня были кризисные моменты, отсутствие результатов.

Я не суперчемпион. Я добивался результатов только через пот. Не ориентируюсь исключительно на место в протоколе. Я достаточно чутко чувствую момент мотивации и от него отталкиваюсь», – сказал 33-летний Бабиков .