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Антон Бабиков: «Если бы я бегал только потому, что мне нравятся результаты, то давно бы уже завязал»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, когда мог бы завершить карьеру.

«Если бы я бегал только потому, что мне нравятся результаты, то давно бы уже завязал. У меня были кризисные моменты, отсутствие результатов.

Я не суперчемпион. Я добивался результатов только через пот. Не ориентируюсь исключительно на место в протоколе. Я достаточно чутко чувствую момент мотивации и от него отталкиваюсь», – сказал 33-летний Бабиков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
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