Виктория Сливко: «Ошиблась на стрельбище, потому что у меня нет шторки на правый глаз. И меня ослепило солнышко»

Виктория Сливко раскритиковала стрельбище на трассе в Демино.

Сегодня Сливко стала второй в масс-старте на Кубке Содружества, допустив два промаха. Победу одержала Анастасия Халили.

«Почему я ошиблась? У меня нет шторки на правый глаз. И меня ослепило солнышко. У меня был блик от прицела. И от здания падал блик на установку. Я просто ничего не видела.

Впервые оказалась в такой ситуации. Я даже запаниковала. Но потом поняла, что у меня не одной такие проблемы.

Здесь единственное такое стрельбище. В остальных местах — нормальное, — сказал Сливко.