Виктория Сливко: «Ошиблась на стрельбище, потому что у меня нет шторки на правый глаз. И меня ослепило солнышко»
Виктория Сливко раскритиковала стрельбище на трассе в Демино.
Сегодня Сливко стала второй в масс-старте на Кубке Содружества, допустив два промаха. Победу одержала Анастасия Халили.
«Почему я ошиблась? У меня нет шторки на правый глаз. И меня ослепило солнышко. У меня был блик от прицела. И от здания падал блик на установку. Я просто ничего не видела.
Впервые оказалась в такой ситуации. Я даже запаниковала. Но потом поняла, что у меня не одной такие проблемы.
Здесь единственное такое стрельбище. В остальных местах — нормальное, — сказал Сливко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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