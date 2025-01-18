Дмитрий Ярошенко: «Я не верю Йоханнесу Бо, он блефует и хочет привлечь больше внимания к своей персоне. Мы увидим его на Олимпиаде-2026, никуда не денется»

Дмитрий Ярошенко назвал блефом слова Йоханнеса Бо о завершении карьеры.

31-летний норвежский биатлонист Йоханнес , который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Я не верю Йоханнесу Бо, он блефует и хочет привлечь больше внимания к своей персоне. После такого заявления все начнут уговаривать его выступить на Олимпиаде – жена, родные, федерация. Может, и король Норвегии попросит остаться в спорте, все-таки Йоханнес – сильнейший биатлонист мира последних лет.

Думаю, у Бо накопилась психологическая усталость. Другое дело, если бы он был один, без семьи, или как Бьорндален , который полностью сосредоточился на себе и спорте, несмотря на то что рядом была жена, известная спортсменка Натали Сантер.

Плюс Йоханнесу тяжеловато, потому что у него появился ребенок, с которым хочется проводить больше времени. А так, его уговорят остаться в спорте, увидим мы его на Олимпиаде 2026 года, никуда не денется», – сказал двукратный чемпион мира Ярошенко .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!