Антон Бабиков: «Йоханнес Бо – для всех нас пример того, что не всегда нужно бегать только ради побед, не нужно жить ради побед»
31-летний норвежский биатлонист Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.
«Молодец, я его очень уважаю! Йоханнес – для всех нас пример того, что не всегда нужно бегать только ради побед, не нужно жить ради побед. Ведь потом, бывает, наступает какой‑то психологический перелом, как мы видим у наших юных чемпионок.
Он показывает, что жизнь полна и другими моментами. Необязательно уходить тогда, когда ты уже не можешь навязать борьбу. Я рад, что у него есть другие интересы в жизни, помимо побед», – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
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