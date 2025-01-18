Антон Бабиков: «Йоханнес Бо – для всех нас пример того, что не всегда нужно бегать только ради побед, не нужно жить ради побед»

Антон Бабиков назвал Йоханнеса Бо примером того, что жить нужно не ради побед.

31-летний норвежский биатлонист Йоханнес , который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Молодец, я его очень уважаю! Йоханнес – для всех нас пример того, что не всегда нужно бегать только ради побед, не нужно жить ради побед. Ведь потом, бывает, наступает какой‑то психологический перелом, как мы видим у наших юных чемпионок.

Он показывает, что жизнь полна и другими моментами. Необязательно уходить тогда, когда ты уже не можешь навязать борьбу. Я рад, что у него есть другие интересы в жизни, помимо побед», – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!