Васильев о деле против главы IBU Далина: «Когда люди пытаются очернить Бессеберга, то следовало ждать, что к ним прилетит такая же грязь, которой мажут его»

Дмитрий Васильев назвал ожидаемым расследование против главы IBU Олле Далина.

Сообщалось, что австрийская прокуратура ведет расследование в отношении шведа Далина. Его подозревают в продаже телевизионных прав по цене намного ниже рыночной.

Далин стал президентом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2018 году. Он сменил в должности норвежца Андерса Бессеберга, против которого также расследовалось дело о коррупции.

– Если это так, то этого следовало ожидать. Когда люди пытаются очернить президента, который создал мировой биатлон в нынешнем виде, я говорю про Андерса Бессеберга, то следовало ждать того, что к ним прилетит такая же неприятность, такая же грязь, которой мажут Бессеберга.

Все руководство, которое сегодня присутствует в IBU, такие ярые русофобы, и люди, которые просто уничтожают биатлон своими действиями. Незаконно запрещая российским спортсменам выступать, обвиняя их во всех грехах с допингом, в свою очередь включают зеленый свет норвежским и шведским спортсменам, которые под мифическим предлогом болезней употребляют запрещённые препараты и обыгрывают всех. Это лицемерие и мерзость, которые создало нынешнее руководство.

– Это не история про передел власти?

– Не знаю. А кто с кем власть должен делить? Там сейчас команда русофобов, которые объединились вокруг идеи борьбы против России. И им особо никто не противоречит. Даже те, кто может быть не согласен, сейчас сидят тихо, чтобы не попасть под жернова репрессий тех, кто не согласен с этой политикой, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

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