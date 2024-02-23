Васильев о деле против главы IBU Далина: «Когда люди пытаются очернить Бессеберга, то следовало ждать, что к ним прилетит такая же грязь, которой мажут его»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг сборная Швеции сборная Швеции жен IBU Андерс Бессеберг Дмитрий Васильев Олле Далин Биатлон

Дмитрий Васильев назвал ожидаемым расследование против главы IBU Олле Далина.

Сообщалось, что австрийская прокуратура ведет расследование в отношении шведа Далина. Его подозревают в продаже телевизионных прав по цене намного ниже рыночной.

Далин стал президентом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2018 году. Он сменил в должности норвежца Андерса Бессеберга, против которого также расследовалось дело о коррупции.

– Если это так, то этого следовало ожидать. Когда люди пытаются очернить президента, который создал мировой биатлон в нынешнем виде, я говорю про Андерса Бессеберга, то следовало ждать того, что к ним прилетит такая же неприятность, такая же грязь, которой мажут Бессеберга.

Все руководство, которое сегодня присутствует в IBU, такие ярые русофобы, и люди, которые просто уничтожают биатлон своими действиями. Незаконно запрещая российским спортсменам выступать, обвиняя их во всех грехах с допингом, в свою очередь включают зеленый свет норвежским и шведским спортсменам, которые под мифическим предлогом болезней употребляют запрещённые препараты и обыгрывают всех. Это лицемерие и мерзость, которые создало нынешнее руководство.

– Это не история про передел власти?

– Не знаю. А кто с кем власть должен делить? Там сейчас команда русофобов, которые объединились вокруг идеи борьбы против России. И им особо никто не противоречит. Даже те, кто может быть не согласен, сейчас сидят тихо, чтобы не попасть под жернова репрессий тех, кто не согласен с этой политикой, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

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6 комментариев
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Просто на западе коррупция наказывается, в отличие от россии.
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Да, все так: соблюдение законов возможно только в ответ на что-нибудь, потому что закон - он не для конкретных пацанов, поэтому применение закона к пацану - это ответка от других пацанов.

Пропасть не просто велика, она бесконечна.
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Пауки в банке, всё, как мы любим
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Вот русофобы веселятся сами с собой :)
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Васильев не устаёт из раза в раз подтверждать что он тупой...
Ну какая же "та же грязь" если одного судят за коррупцию и протекцию в пользу России, а другого - за махинации с продажей ТВ прав?
По логике Васильева уголовники Тихонов и Кравцов - "та же грязь" , что и Чикатило 🙄
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Ответ Санитар-волк
Просто на западе коррупция наказывается, в отличие от россии.
А еще ее иногда называют лоббизм
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