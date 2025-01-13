Тарьей Бо о возможном допуске российских биатлонистов: «С моей стороны это будет «нет», пока ничего не изменилось»

Братья Бо высказались о возможном допуске российских биатлонистов.

«Они активно используют спортсменов в политике, это идет рука об руку. Так что с моей стороны это будет «нет», пока ничего не изменилось», – сказал норвежец Тарьей Бо в интервью NRK.

«Я думаю, нам все же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять это с точки зрения спортсменов, но, к сожалению для них, речь идет о чем-то большем», – отметил его брат Йоханнес .