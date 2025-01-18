Смольский о гонке преследования: «Эта победа – благодаря соперникам, они позволили мне выиграть. С такой стрельбой побеждать стыдно»
Белорусский биатлонист завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка Содружества с четырьмя промахами. Ближайший преследователь – Даниил Серохвостов – допустил 6 промахов и проиграл 17,7 секунд.
«Эта победа – благодаря соперникам, они позволили мне выиграть. С такой стрельбой побеждать как-то стыдно. Конечно, хочется работать лучше.
Промахи стоя связаны больше с психологией. А на лежке – пока не понял, почему. Может из‑за света или того, что стемнело. Пока не знаю, почему лежа промахнулся.
Что касается самой гонки, было как «остаться в живых». Уходя с рубежа, метров 100 топаешь по лужам, а потом уже более комфортно и быстрее. На штрафном круге было много воды и каши. Штрафной круг стоял больше, чем обычно. Очень сложные условия», – сказал Антон Смольский в эфире «Матч ТВ».
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