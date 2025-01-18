Виктория Метеля: «На трассе лужи, очень тяжело сегодня. Считаю, что неплохо прошла гонку, справилась со стрельбой, несмотря на промах»

Виктория Метеля прокомментировала свое выступление в гонке преследования.

Биатлонистка взяла серебро на этапе Кубка Содружества в Демино.

– Я шла к этому с начала сезона, все крутилась-вертелась вокруг да около. И вот уже второй подиум, я очень этому рада.

– Что-то, может быть, не идеально получилось сегодня?

– Все получилось так, как получилось. Ход, соответствующий трассе. На трассе лужи, очень тяжело было сегодня. Выходила на старт и понимала это. Хочу сказать, что справилась со стрельбой, несмотря на один промах на стойке. Все-таки считаю, что неплохо прошла гонку.

– Насколько вам помогала контактная борьба?

– Мне достаточно комфортно в контактной борьбе с девчонками. Мы ехали все вместе, я старалась тактически больше отрабатывать, где-то посидеть за кем-то. Вполне комфортно, – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».