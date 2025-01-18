Виктория Метеля: «На трассе лужи, очень тяжело сегодня. Считаю, что неплохо прошла гонку, справилась со стрельбой, несмотря на промах»
Биатлонистка взяла серебро на этапе Кубка Содружества в Демино.
– Я шла к этому с начала сезона, все крутилась-вертелась вокруг да около. И вот уже второй подиум, я очень этому рада.
– Что-то, может быть, не идеально получилось сегодня?
– Все получилось так, как получилось. Ход, соответствующий трассе. На трассе лужи, очень тяжело было сегодня. Выходила на старт и понимала это. Хочу сказать, что справилась со стрельбой, несмотря на один промах на стойке. Все-таки считаю, что неплохо прошла гонку.
– Насколько вам помогала контактная борьба?
– Мне достаточно комфортно в контактной борьбе с девчонками. Мы ехали все вместе, я старалась тактически больше отрабатывать, где-то посидеть за кем-то. Вполне комфортно, – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».
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