Каминский о споре Серохвостова с Охотниковым: «Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился»

Юрий Каминский высказался о споре Даниила Серохвостова с тренером по стрельбе.

Накануне спринта на Кубке Содружества в Демино Даниил Серохвостов заключил пари стренером Игорем Охотниковым. По условиям спора, Серохвостов должен был побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте.

Сегодня Серохвостов победил в гонке, допустив один промах.

«А Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился.

Конечно, это несерьезная мотивация. Есть куда более важные мотивации, и, уверен, у каждого спортсмена она есть. Все они понимают, ради чего этим занимаются. В основе каждый имеет нормальную мотивацию.

Готов ли согласиться на такой спор? Конечно, нет. Они мне и не предлагают. Знают, что такие шутки не люблю», – сказал Каминский .