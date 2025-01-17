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Каминский о споре Серохвостова с Охотниковым: «Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился»

Юрий Каминский высказался о споре Даниила Серохвостова с тренером по стрельбе.

Накануне спринта на Кубке Содружества в Демино Даниил Серохвостов заключил пари стренером Игорем Охотниковым. По условиям спора, Серохвостов должен был побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте. 

Сегодня Серохвостов победил в гонке, допустив один промах. 

«А Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился.

Конечно, это несерьезная мотивация. Есть куда более важные мотивации, и, уверен, у каждого спортсмена она есть. Все они понимают, ради чего этим занимаются. В основе каждый имеет нормальную мотивацию.

Готов ли согласиться на такой спор? Конечно, нет. Они мне и не предлагают. Знают, что такие шутки не люблю», – сказал Каминский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
Игорь Охотников
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