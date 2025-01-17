Мужская сборная Норвегии по биатлону впервые с сезона-2021/22 осталась на Кубке мира без медали в эстафете
Норвежцы впервые за три года остались без медали в мужской эстафете.
Сегодня Стурла Хольм Лагрейд, Вебьорн Сорум, Тарьей Бо и Йоханнес Бо финишировали четвертыми на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Победу третий этап подряд одержали французы.
Последний раз мужская сборная Норвегии не поднималась на подиум на этапе Кубка мира также в Рупольдинге – в сезоне-2021/22, когда норвежцы стали седьмыми.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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