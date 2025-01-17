Мужская сборная Норвегии по биатлону впервые с сезона-2021/22 осталась на Кубке мира без медали в эстафете

Норвежцы впервые за три года остались без медали в мужской эстафете.

Сегодня Стурла Хольм Лагрейд, Вебьорн Сорум , Тарьей Бо и Йоханнес Бо финишировали четвертыми на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победу третий этап подряд одержали французы.

Последний раз мужская сборная Норвегии не поднималась на подиум на этапе Кубка мира также в Рупольдинге – в сезоне-2021/22, когда норвежцы стали седьмыми.