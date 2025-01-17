Анна Сола: «Один промах для меня – это, считай, чистая стрельба»

Биатлонистка Сола заявила, что один промах для нее равнозначен чистой стрельбе.

Белоруска Анна Сола стала третьей в спринте на этапе Кубка Содружества в Демине.

– Конечно, когда уходишь с «нолем» с рубежа, то все получается быстро и бодро, это другие ощущения. Не люблю говорить: «Если бы, да кабы»... Есть промах и второе место. Есть протокол, смотрим туда.

– Единственный промах из‑за чего случился?

– Я его видела, сама «сделала». Это и хорошо, и обидно, что чуть дернула. Чисто моя ошибка, но как есть. Очень многое зависит от лыж, у нас они были хорошо подготовлены. Лужи выступают на трассе очень быстро, даже на разминке скольжение было тяжелое. Один промах для меня – это, считай, чистая стрельба, – сказала Сола.