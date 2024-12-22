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Анна Сола о серебре в масс-старте: «После первого рубежа так расстроилась. Думала, что можно сходить»

Анна Сола рассказала, из-за чего расстроилась в масс-старте на Кубке Содружества.

Белорусская биатлонистка Сола заняла в гонке второе место с четырьмя промахами. Она уступила 18 секунд победителю – россиянке Наталии Шевченко.

– К сожалению, после первого рубежа так расстроилась. Думала, что можно сходить, гонка не задалась, сразу два штрафа. Рада, конечно, что получилось все‑таки так радостно закончить год. Конечно, хотелось быть первой и чтобы сыграл наш гимн, но сделали все возможное.

– Ходом вы феноменальны. В чем секрет?

– Есть план, по которому я работаю. Плюс есть тренер – моя дочь, которая не дает мне отдыхать. С ней я качаю руки, ноги. Все из плана.

Вроде бы второе место – это хорошо, но два штрафа – очень много для лежки. Габаритные обидные промахи, но как есть, – сказала Сола.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Беларуси жен
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logoАнна Сола
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