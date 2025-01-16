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Жанмонно одержала восьмую победу в карьере, у Пройс – 22-й подиум, у Басерги – первый

Лу Жанмонно одержала восьмую победу на Кубке мира в карьере.

Французская биатлонистка выиграла золото в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Для нее это 18-я награда на Кубке мира (8-5-5). 

Второе место заняла немка Франциска Пройс. Она попала на пьедестал в 22-й раз (3-12-7).

Третьей стала Эми Басерга, представляющая Швейцарию. Это первый подиум Кубка мира в ее карьере. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швейцарии жен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoФранциска Пройс
logoЛу Жанмонно
logoЭми Басерга
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