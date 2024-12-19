Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте, Самуэльссон уступил 10 секунд, Улдал – 26

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 3-й этап Анси, Франция Мужчины Спринт Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,9 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,0 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5 4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 22,6 5. Филипп Хорн (Германия) – 23,5 6. Данило Ритмюллер (Германия) – 24,6 7. Мартин Улдал (Норвегия) – 26,5 8. Эмильен Жаклен (Франция) – 31,7 9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,2 10. Филипп Наврат (Германия) – 40,0... 17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55,1 Скорострельность 1. Миха Довжан (Словения) – 41,7 (0) 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,2 (1) 3. Виктор Брандт (Швеция) – 43,6 (1) 4. Якко Ранта (Финляндия) – 44,3 (0) 5. Адам Раннелс (Канада) – 44,4 (2) 6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,6 (2) 7. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,7 (2) 8-9. Яков Фак (Словения) – 45,3 (1) 8-9. Мартин Улдал (Норвегия) – 45,3 (0) 10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,8 (1) 11. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 46,0 (0)... 27. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,0 (1)... 33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 51,5 (1)