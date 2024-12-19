Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте, Самуэльссон уступил 10 секунд, Улдал – 26
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,9
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,0
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5
4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 22,6
5. Филипп Хорн (Германия) – 23,5
6. Данило Ритмюллер (Германия) – 24,6
7. Мартин Улдал (Норвегия) – 26,5
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 31,7
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,2
10. Филипп Наврат (Германия) – 40,0...
17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55,1
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 41,7 (0)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,2 (1)
3. Виктор Брандт (Швеция) – 43,6 (1)
4. Якко Ранта (Финляндия) – 44,3 (0)
5. Адам Раннелс (Канада) – 44,4 (2)
6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,6 (2)
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,7 (2)
8-9. Яков Фак (Словения) – 45,3 (1)
8-9. Мартин Улдал (Норвегия) – 45,3 (0)
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,8 (1)
11. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 46,0 (0)...
27. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,0 (1)...
33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 51,5 (1)
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