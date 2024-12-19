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Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте, Самуэльссон уступил 10 секунд, Улдал – 26

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,9

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,0

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5

4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 22,6

5. Филипп Хорн (Германия) – 23,5

6. Данило Ритмюллер (Германия) – 24,6

7. Мартин Улдал (Норвегия) – 26,5

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 31,7

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,2

10. Филипп Наврат (Германия) – 40,0...

17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55,1

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 41,7 (0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 43,2 (1)

3. Виктор Брандт (Швеция) – 43,6 (1)

4. Якко Ранта (Финляндия) – 44,3 (0)

5. Адам Раннелс (Канада) – 44,4 (2)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 44,6 (2)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,7 (2)

8-9. Яков Фак (Словения) – 45,3 (1)

8-9. Мартин Улдал (Норвегия) – 45,3 (0)

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 45,8 (1)

11. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 46,0 (0)...

27. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,0 (1)...

33. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 51,5 (1)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
спринт
logoАнси
logoКубок мира по биатлону
logoВиктор Брандт
logoВебьорн Сорум
logoФилипп Наврат
logoТимофей Лапшин
logoМиха Довжан
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоша Буркхальтер
logoЯкко Олави Ранта
logoсборная Швеции
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Словении
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Норвегии
logoФилипп Хорн
logoМартин Улдал
logoсборная Финляндии
logoАдам Раннелс
logoсборная Швейцарии
logoМартин Понсилуома
logoсборная Германии
logoсборная Канады
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
logoЯков Фак
logoсборная Франции
logoСтурла Хольм Лагрейд
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