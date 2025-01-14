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Метеля о работе фотомоделью: «Делаю это не ради денег, скорее для души. Не отказалась бы от интересного контракта за границей»

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала о работе фотомоделью.

– Вы очень эффектная девушка с огромным количеством прекрасных профессиональных фотосессий в соцсетях. Это не отвлекает?

– Нет, абсолютно. Какой-то особой раскрученности и популярности, которая реально могла бы меня отвлечь от биатлона, у меня нет.

– А она вам нужна – эта раскрученность и популярность?

– Я делаю это прежде всего для себя. Мне нравится эстетика фотографии, нравится принимать участие в фотосессиях, поэтому рассуждаю просто: когда радует результат, почему бы не поделиться этим в интернете?

– Съемок в вашем графике много?

– Смотря в какой период. Иногда может быть семь – десять съемок в неделю, когда позволяет тренировочный график.

– Для вас это дополнительный заработок или за все вы платите сами?

– Платят мне, но деньги это небольшие, заработка как такового нет. Но я и делаю все это не ради денег. Скорее, для души.

– Самую первую фотосессию помните?

– На меня вышло модельное агентство, предложили попробовать себя. Я думала год или полтора и каждый раз, когда вспоминала, что предложение вроде как еще в силе, что люди ждут моего решения на этот счет, меня терзала одна и та же мысль: если не попробую, то никогда не узнаю, получилось из этого что-то или нет.

А если попробую и у меня не получится, то терять вроде как тоже особо нечего. Вот и решилась. За первую фотосессию мне, конечно же, не заплатили, сейчас уже не помню, платила ли что-то я сама, но на тот момент мне хотелось просто набрать портфолио, чтобы было что показать потенциальным заказчикам, если захочу продолжить работу в этом направлении. Чтобы они понимали, что я не кот в мешке.

– Все это тем не менее требует усилий, нервов, времени. Откуда берутся резервы?

– Я очень даже устаю порой, но это приятная усталость.

– Модельные съемки для вас – сиюминутное хобби или работа с потенциальным прицелом на будущую профессию?

– Я бы не отказалась от интересного контракта за границей, но не в данный момент, – сказала Метеля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
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