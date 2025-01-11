  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»
1

Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»

Биатлонистка Виктория Метеля назвала «борьбу на зубах» своей сильной стороной.

Сегодня Метеля завоевала бронзу в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани, допустив пять промахов.

«Я в эти дни чувствую себя хорошо, поэтому медаль была ожидаема, но не получилось со стрельбой. С такой стрельбой вообще не должна заезжать в шестерку, а то и в десятку, но благо трасса позволяет и отставания небольшие, поэтому нужно было бороться. Мне помогло хорошее самочувствие. Я чувствовала, что могу терпеть, и на последнем круге в борьбе с Динарой (Смольской) стала сразу натягивать.

Круг короткий, поэтому нужно было сразу уходить. Если я ухожу на финиш с кем-то в борьбе, то буду на зубах бороться до конца. Это действительно одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер», — сказала Метеля.

Виктория Метеля с пятью промахами заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка России в Рязани, уступив 38 секунд победительнице Анастасии Халили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
Виктория Метеля
logoсборная России жен
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoКубок России
logoсборная Беларуси жен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тарьей Бо о серебре в пасьюте: «Подарки Йоханнесу на день рождения обходятся дорого, так что эти призовые мне понадобятся»
136 минут назад
Эльвира Оберг о бронзе в пасьюте, где она отыграла 34 места: «Одна из моих лучших гонок. Спринт стал для меня настоящим кошмаром»
2сегодня, 17:26
Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»
1сегодня, 17:04
Полина Плюснина: «После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе»
сегодня, 16:52
Лагрейд о подиуме норвежцев вслед за французами: «Мы натерпелись от них всякого дерьма. Настала наша очередь нанести ответный удар»
14сегодня, 16:36
Кирилл Бажин: «Надеюсь, отношение к нам и ситуация в мире будет меняться. За Кубком мира мы следим, но политика от нас не зависит»
сегодня, 16:20
Тренер норвежцев Мазе: «Если США сунутся в Гренландию, то их нужно отстранить. Правила должны быть едины для всех – будь то Россия или США»
82сегодня, 15:41
Дмитрий Губерниев: «Слова Мазе – важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения»
12сегодня, 15:35
Кубок IBU. Дале-Шевдал победил в спринте, Фрей – 2-й, Реес – 3-й
7сегодня, 15:10
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15сегодня, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
15 минут назад
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Плюснина вышла на 2-е место, Сливко – 3-я
12сегодня, 17:19
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3сегодня, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
сегодня, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1сегодня, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2вчера, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
9 января, 15:45
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Рекомендуем