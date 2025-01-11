Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»
Сегодня Метеля завоевала бронзу в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани, допустив пять промахов.
«Я в эти дни чувствую себя хорошо, поэтому медаль была ожидаема, но не получилось со стрельбой. С такой стрельбой вообще не должна заезжать в шестерку, а то и в десятку, но благо трасса позволяет и отставания небольшие, поэтому нужно было бороться. Мне помогло хорошее самочувствие. Я чувствовала, что могу терпеть, и на последнем круге в борьбе с Динарой (Смольской) стала сразу натягивать.
Круг короткий, поэтому нужно было сразу уходить. Если я ухожу на финиш с кем-то в борьбе, то буду на зубах бороться до конца. Это действительно одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер», — сказала Метеля.
Виктория Метеля с пятью промахами заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка России в Рязани, уступив 38 секунд победительнице Анастасии Халили.
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