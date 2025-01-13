Дмитрий Васильев: «СБР должен обратиться к юристам и подать в суд на IBU из-за неправомерного отстранения российских биатлонистов»

Дмитрий Васильев считает, что СБР должен подать в суд на IBU.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал про общение с Международным союзом биатлонистов (IBU) на тему допуска россиян: «На их взгляд, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу».

«Во-первых, хотелось бы узнать, какие конкретно должны произойти изменения, о которых говорит IBU, и какими законами они руководствуются. СБР должен вести более жесткий диалог и спросить, на какие статьи устава IBU опирается руководство этой организации. Нужно получить конкретный ответ от IBU. А сейчас это пустая болтовня.

Таких русофобов, как в IBU, нет ни в одном другом виде спорта. СБР должен обратиться к юристам и подать в суд на IBU из-за неправомерного отстранения российских биатлонистов», – сказал двукратный олимпийский чемпион.