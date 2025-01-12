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Майгуров о допуске россиян к международным турнирам: «На взгляд IBU, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу»

Виктор Майгуров рассказал про общение с IBU на тему допуска россиян.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов от международных соревнований в марте 2022 года. 

— Про международную повестку. Лед тронулся?

— Мы пока остаемся в том же статусе. Получаем только информационные рассылки. Последнее письменное общение было в прошлом году в декабре.

Мы обратились к тому, чтобы вернуться к диалогу, обсудить, что должно произойти, чтобы рассматривали наше теоретическое возвращение. В ответ получили письменное послание: исполком IBU рассмотрел наше письмо.

На их взгляд, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу, — заявил глава Союза биатлонистов России Майгуров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoсборная России
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
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