Майгуров о допуске россиян к международным турнирам: «На взгляд IBU, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу»
Виктор Майгуров рассказал про общение с IBU на тему допуска россиян.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов от международных соревнований в марте 2022 года.
— Про международную повестку. Лед тронулся?
— Мы пока остаемся в том же статусе. Получаем только информационные рассылки. Последнее письменное общение было в прошлом году в декабре.
Мы обратились к тому, чтобы вернуться к диалогу, обсудить, что должно произойти, чтобы рассматривали наше теоретическое возвращение. В ответ получили письменное послание: исполком IBU рассмотрел наше письмо.
На их взгляд, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу, — заявил глава Союза биатлонистов России Майгуров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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