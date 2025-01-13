Светлана Ишмуратова: «Хорошо, что не Самуэльссон решает, вернуть наших ребят на спортивную площадку или нет»
Светлана Ишмуратова отреагировала на слова шведского биатлониста Самуэльссона.
Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что его раздражают вопросы о возможном допуске российских биатлонистов: «Это совсем не то, что должно обсуждаться. На Украине идут боевые действия, и спортсмены не должны возвращаться».
«При всем уважении к шведскому олимпийскому чемпиону, хорошо, что не Самуэльссон решает, вернуть наших ребят на спортивную площадку или нет. И вообще, он очень сильно ошибается.
В наше время всегда подчеркивали дружественные отношения между командами, представителями стран, называли их биатлонной семьей. Но конкретно в случае с Самуэльссоном в биатлонной семье, как в поговорке – в бочке меда ложка дегтя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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