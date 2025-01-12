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Сборная Швеции победила в смешанной эстафете на Кубке мира впервые с 2010 года

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет.

Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг и Эльвира Оберг сегодня завоевали золото на этапе в Оберхофе.

Последний раз шведы побеждали 19 декабря 2010 года на этапе в Поклюке. Тогда в составе команды были Хелена Экхольм, Анна-Карин Зидек, Фредрик Линдстрем и Карл-Юхан Бергман. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoСебастьян Самуэльссон
logoХанна Оберг
logoсборная Швеции жен
logoКарл Юхан Бергман
logoАнна-Карин Зидек
logoсборная Швеции
logoКубок мира по биатлону
logoФредрик Линдстрем
logoЭльвира Оберг
logoХелена Экхольм
logoМартин Понсилуома
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