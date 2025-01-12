Сборная Швеции победила в смешанной эстафете на Кубке мира впервые с 2010 года

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет.

Себастьян Самуэльссон , Мартин Понсилуома , Ханна Оберг и Эльвира Оберг сегодня завоевали золото на этапе в Оберхофе. Последний раз шведы побеждали 19 декабря 2010 года на этапе в Поклюке. Тогда в составе команды были Хелена Экхольм , Анна-Карин Зидек, Фредрик Линдстрем и Карл-Юхан Бергман.