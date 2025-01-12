Сборная Швеции победила в смешанной эстафете на Кубке мира впервые с 2010 года
Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет.
Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг и Эльвира Оберг сегодня завоевали золото на этапе в Оберхофе.
Последний раз шведы побеждали 19 декабря 2010 года на этапе в Поклюке. Тогда в составе команды были Хелена Экхольм, Анна-Карин Зидек, Фредрик Линдстрем и Карл-Юхан Бергман.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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