РУСАДА получило 141 запрос на терапевтические исключения в 2024 году
РУСАДА в 2024-м зафиксировало рост числа запросов на терапевтические исключения.
«В декабре в РУСАДА поступило 7 запросов на оформление терапевтического использования, 11 запросов из ранее поданных были одобрены», – сообщили в Российском антидопинговом агентстве.
Всего за 12 месяцев 2024 года в РУСАДА поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов.
В 2023-м поступило 117 запросов, в 2022-м – 78.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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