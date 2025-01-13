РУСАДА получило 141 запрос на терапевтические исключения в 2024 году

РУСАДА в 2024-м зафиксировало рост числа запросов на терапевтические исключения.

«В декабре в РУСАДА поступило 7 запросов на оформление терапевтического использования, 11 запросов из ранее поданных были одобрены», – сообщили в Российском антидопинговом агентстве.

Всего за 12 месяцев 2024 года в РУСАДА поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов.

В 2023-м поступило 117 запросов, в 2022-м – 78.