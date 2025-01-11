Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал, Фрей, Реес, Цобель, Паульсен, Аспенес и Эвербю выйдут на старт
Дале, Фрей, Реес, Цобель пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Арбере.
Гонка пройдет 12 января в Арбере.
4-й этап
Арбер, Германия
Гонка преследования, мужчины
Начало – 15:30 по московскому времени
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
2. Исак Фрей (Норвегия) – 38,0
3. Роман Реес (Германия) – 1.19,0
4. Давид Цобель (Германия) – 1.23,0
5. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.25,6
6. Жак Жеффери (Франция) – 1.31,0
7. Николо Бетемпс (Италия) – 1.34,0
8. Кристоф Пирхер (Германия) – 1.34,0
9. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.41,0
10. Матс Эвербю (Норвегия) – 1.48,0
11. Якуб Штвртецки (Чехия) – 1.50,0
22. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.14,0
23. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 2.15,0
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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