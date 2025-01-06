Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере

С 9 по 12 января в немецком Арбере пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 4-й этап Арбер, Германия Расписание гонок 9 января, четверг Спринт, женщины 13:00 Спринт, мужчины 16:30 11 января, суббота Спринт, женщины 13:00 Спринт, мужчины 16:30 12 января, воскресенье Гонка преследования, женщины 12:45 Гонка преследования, мужчины 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25