Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
С 9 по 12 января в немецком Арбере пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.
4-й этап
Арбер, Германия
Расписание гонок
9 января, четверг
Спринт, женщины
13:00
Спринт, мужчины
16:30
11 января, суббота
Спринт, женщины
13:00
Спринт, мужчины
16:30
12 января, воскресенье
Гонка преследования, женщины
12:45
Гонка преследования, мужчины
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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