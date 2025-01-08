Кубок IBU. Дале-Шевдал, Фрей, Баккен, Эвербю, Аспенес, Реес, Цобель, Фрацшер выступят в спринте
Кубок IBU по биатлону-2024/25
4-й этап
Арбер, Германия
Спринт, мужчины
Начало – 16:30 по московскому времени.
Старт-лист
3. Давид Цобель (Германия)
6. Оскар Андерссон (Швеция)
8. Матс Эвербю (Норвегия)
10. Олли Хииденсало (Финляндия)
11. Лукас Фрацшер (Германия)
14. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
19. Исак Фрей (Норвегия)
21. Даниэле Каппеллари (Италия)
22. Гаэтан Патурель (Франция)
24. Туомас Харьюла (Финляндия)
27. Роман Реес (Германия)
31. Аксель Гарнье (Франция)
40. Реми Брутье (Франция)
42. Оскар Олссон (Швеция)
43. Артур Исхаков (Словакия)
44. Сиверт Баккен (Норвегия)
47. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
49. Ветле Паульсен (Норвегия)
52. Йими Клеметтинен (Финляндия)
54. Матия Легович (Хорватия)
77. Эдгар Жени (Франция)
100. Гион Штальдер (Швейцария)
107. Дариус Лодль (Германия)
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