Кубок IBU.Спринт. Реес стартует первым, Цобель – 6-м, Дале-Шевдал – 17-м, Фрей – 23-м, Фрацшер – 30-м, Баккен – 39-м, Аспенес – 50-м
11 января на Кубке IBU в Арбере состоится мужская спринтерская гонка.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
4-й этап
Арбер, Германия
Спринт, мужчины
Начало – 16.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Роман Реес (Германия)
3. Оскар Ольссон (Швеция)
6. Давид Цобель (Германия)
9. Якуб Штвртецки (Чехия)
15. Реми Брутье (Франция)
16. Эмиль Нюквист (Швеция)
17. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
19. Ветле Паульсен (Норвегия)
23. Исак Фрей (Норвегия)
26. Гаэтан Патурель (Франция)
30. Лукас Фрацшер (Германия)
35. Франц Шазер (Германия)
37. Даниэле Каппеллари (Италия)
39. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
47. Матс Эвербю (Норвегия)
48. Олли Хииденсало (Финляндия)
50. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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