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  • Кубок IBU.Спринт. Реес стартует первым, Цобель – 6-м, Дале-Шевдал – 17-м, Фрей – 23-м, Фрацшер – 30-м, Баккен – 39-м, Аспенес – 50-м
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Кубок IBU.Спринт. Реес стартует первым, Цобель – 6-м, Дале-Шевдал – 17-м, Фрей – 23-м, Фрацшер – 30-м, Баккен – 39-м, Аспенес – 50-м

11 января на Кубке IBU в Арбере состоится мужская спринтерская гонка.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

4-й этап

Арбер, Германия

Спринт, мужчины

Начало – 16.30 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Роман Реес (Германия)

3. Оскар Ольссон (Швеция)

6. Давид Цобель (Германия) 

9. Якуб Штвртецки (Чехия)

15. Реми Брутье (Франция)

16. Эмиль Нюквист (Швеция)

17. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

19. Ветле Паульсен (Норвегия)

23. Исак Фрей (Норвегия)

26. Гаэтан Патурель (Франция)

30. Лукас Фрацшер (Германия)

35. Франц Шазер (Германия) 

37. Даниэле Каппеллари (Италия)

39. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) 

47. Матс Эвербю (Норвегия) 

48. Олли Хииденсало (Финляндия) 

50. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок IBU
logoсборная Италии по биатлону
Лукас Фрацшер
Гаэтан Патурель
logoРоман Реес
logoСиверт Гутторм Баккен
спринт
Ветле Паульсен
logoОлли Хииденсало
Франц Шазер
logoсборная Швеции
logoЯкуб Штвртецки
Матс Эвербю
logoсборная Франции
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Реми Брутье
logoДавид Цобель
результаты
logoсборная Норвегии
Сверре Дален Аспенес
Исак Фрей
logoДаниэле Каппеллари
logoсборная Германии
Оскар Ольссон
Эмиль Нюквист
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