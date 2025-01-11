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Халили о том, что специально притормозил на финише квалификации «Гонки чемпионов»: «Это шоу-гонка с особым форматом, поэтому думаю, что такие вещи допустимы»

Халили высказался о том, что специально замедлился в прологе «Гонки чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов прошла в Рязани 4-5 января. Квалификацию у биатлонисток выиграла жена Карима Халили Анастасия. После этого прошла квалификация биатлонистов, в которой Карим занял восьмое место.

– После «Гонки чемпионов» вас хейтили многие болельщики за то, что специально притормозили на финише пролога, чтобы оказаться в одной команде с Настей. Как относитесь к такой критике?

– Вполне нормально. У каждого человека может быть свое мнение. Это шоу-гонка с особым форматом, поэтому думаю, что такие вещи допустимы на подобных мероприятиях.

– Многие считают, что стоило бы лыжников немного поменять местами с биатлонистами и дать биатлонистам первый и третий этапы. Это было бы интереснее?

– Мне кажется, что да. Лыжники могли бы показать свою силу в такой ситуации, когда появились бы какие-то разрывы. Им самим это было бы интереснее. Думаю, что в будущем можно доработать этот формат, – сказал Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
logoсборная России жен
logoсборная России
Гонка чемпионов (Рязань)
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКарим Халили
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