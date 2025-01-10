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Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 2 секунды, у Эдера – лучшее время стрельбы

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.50,3

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,8

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 5,5

4. Мартин Улдал (Норвегия) – 10,6

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,9

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 12,3

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,9

8. Фабьен Клод (Франция) – 16,6

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,5

10. Никлас Хартвег (Швейцария) – 21,0

11. Тарьей Бо (Норвегия) – 21,9

12. Филипп Хорн (Германия) – 22,7

13. Эрик Перро (Франция) – 23,7

14. Кэмпбелл Райт (США) – 25,3

15. Данило Ритмюллер (Германия) – 26,1

17. Дмитрий Пидручный (Украина) – 29,4

18. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 29,5

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 39,8 (1)

2. Марко Барале (Италия) – 46,7 (3)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 47,0 (1)

4. Виктор Брандт (Швеция) – 47,1 (2)

5. Адам Раннелс (Канада) – 47,7 (3)

6-7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 47,8 (1)

6-7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,8 (3)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,2 (0)...

23. Фабьен Клод (Франция) – 53,4 (0)...

25. Дмитрий Пидручный (Украина) – 53,9 (0)

26. Мартин Ульдал (Норвегия) – 54,0 (1)...

38. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,8 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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