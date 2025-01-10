Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 2 секунды, у Эдера – лучшее время стрельбы
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.50,3
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1,8
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 5,5
4. Мартин Улдал (Норвегия) – 10,6
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,9
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 12,3
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,9
8. Фабьен Клод (Франция) – 16,6
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 20,5
10. Никлас Хартвег (Швейцария) – 21,0
11. Тарьей Бо (Норвегия) – 21,9
12. Филипп Хорн (Германия) – 22,7
13. Эрик Перро (Франция) – 23,7
14. Кэмпбелл Райт (США) – 25,3
15. Данило Ритмюллер (Германия) – 26,1
17. Дмитрий Пидручный (Украина) – 29,4
18. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 29,5
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 39,8 (1)
2. Марко Барале (Италия) – 46,7 (3)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 47,0 (1)
4. Виктор Брандт (Швеция) – 47,1 (2)
5. Адам Раннелс (Канада) – 47,7 (3)
6-7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 47,8 (1)
6-7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 47,8 (3)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,2 (0)...
23. Фабьен Клод (Франция) – 53,4 (0)...
25. Дмитрий Пидручный (Украина) – 53,9 (0)
26. Мартин Ульдал (Норвегия) – 54,0 (1)...
38. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 55,8 (1)
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