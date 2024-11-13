Дмитрий Васильев: «В мире есть большое количество серьезных компаний, которые готовы быть спонсорами МОК. Но Запад их туда не пускает»
«Западом создан миф о том, что если его спонсоры уйдут из МОК, то все международное олимпийское движение накроется медным тазом. Это не так, в мире есть большое количество серьезных компаний, которые готовы быть главными спонсорами МОК. Но Запад их туда не пускает.
Возьмем в качестве примера Международный союз биатлонистов. Считается, что если оттуда уйдут основные спонсоры, то все будет плохо. Но это неправда – тот же «Газпром» много лет пытался быть его спонсором, но компанию туда просто не пускали.
Так и сейчас с МОК: Запад не пускает в организацию других на роль главных спонсоров. Но если Америка уйдет из финансирования МОК, то место займут другие компании. Но в этом случае музыку заказывать будет уже не Америка. А пока МОК используется как инструмент против России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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