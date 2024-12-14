Каминский о пропуске спринта Серохвостовым: «Слишком велика была вероятность заболеть. Впереди Кубок Содружества, ради него лучше поберечь себя»

Тренер объяснил, почему Даниил Серохвостов пропустил спринт на Кубке России.

Этап соревнований по биатлону проходит в Ижевске. Сегодня в спринте победил Кирилл Бажин, второе место занял Эдуард Латыпов, третье – Роман Еремин.

«Перед стартом состояние было 50 на 50. Он (Серохвостов ) уже готов был выходить, но мы посовещались и решили, что лучше ему пропустить. Слишком велика была вероятность заболеть. Если бы было не так холодно, он бы стартовал, но с учетом подверженности простудам, правильнее было отказаться.

Даниил делает профилактические мероприятия, так что в скором времени должен быть готов полностью. Впереди Кубок Содружества – важный турнир, поэтому ради него лучше было поберечь себя», – рассказал тренер сборной России Юрий Каминский .