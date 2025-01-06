Евгений Редькин: «Серохвостов – прорыв, он прям огонь. Такие, как Даниил, составят конкуренцию на международном уровне»

Евгений Редькин не видит равных Даниилу Серохвостову в российском биатлоне.

«Серохвостов – прорыв, он прям огонь. Учитывая, что он очень сильно прибавил в стрельбе, не вижу равных ему. Даниил очень грамотно ставит свою подготовку – он не бежит все гонки.

Понятно, что есть рейтинг, но, видимо, у Серохвостова хороший тренер, который принимает решение, что бежать. Он бежит там, где нужно, и выиграет. Это супермегапрофессиональное решение, отсюда соответствующий результат», – сказал олимпийский чемпион Альбервиля-1992.

«Верю, что российский биатлон вернется на международную арену в 2025 году. Все мы верим! Все все понимают и знают. Не надо дополнительных обсуждений. Нужно очень сильно и мощно тренироваться. Такие, как Серохвостов, составят конкуренцию на международном уровне», – добавил экс-биатлонист.