Луиза Носкова: «Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью»

Луиза Носкова верит, что российские биатлонисты вернутся на мировую арену.

«Я по жизни оптимист. Мы выбрали нового президента Олимпийского комитета России в лице нашего министра спорта. С его стороны было сказано, что одна из основных задач – вернуть наших спортсменов на международный уровень и вернуть в Россию уехавших спортсменов. Нет оснований не верить нашему министру и президенту ОКР . Тем более подкупает, что стоит такая задача.

Думаю, у нас все должно получиться, ведь в других видах спорта это уже получается. Плавание, бокс, и заговорили, что фигурное катание хотят вернуть на международную арену. Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью», – сказала олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994.

«Я восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова . У него прошел ряд удачных стартов в Ханты-Мансийске.

Также отмечу Наталию Шевченко, которая перешла из лыжных гонок и сияет сейчас в биатлоне. Хотелось бы от нее лучших результатов, потому что предыдущие годы были стабильнее. Но она все равно часто отмечается на пьедестале, что очень радует. У нас нет стагнации, мы движемся вперед», – добавила экс-биатлонистка.