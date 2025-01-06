  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Луиза Носкова: «Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью»
0

Луиза Носкова: «Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью»

Луиза Носкова верит, что российские биатлонисты вернутся на мировую арену.

«Я по жизни оптимист. Мы выбрали нового президента Олимпийского комитета России в лице нашего министра спорта. С его стороны было сказано, что одна из основных задач – вернуть наших спортсменов на международный уровень и вернуть в Россию уехавших спортсменов. Нет оснований не верить нашему министру и президенту ОКР. Тем более подкупает, что стоит такая задача.

Думаю, у нас все должно получиться, ведь в других видах спорта это уже получается. Плавание, бокс, и заговорили, что фигурное катание хотят вернуть на международную арену. Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью», – сказала олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994.

«Я восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова. У него прошел ряд удачных стартов в Ханты-Мансийске.

Также отмечу Наталию Шевченко, которая перешла из лыжных гонок и сияет сейчас в биатлоне. Хотелось бы от нее лучших результатов, потому что предыдущие годы были стабильнее. Но она все равно часто отмечается на пьедестале, что очень радует. У нас нет стагнации, мы движемся вперед», – добавила экс-биатлонистка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoДаниил Серохвостов
Луиза Носкова
Министерство спорта России
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
logoМихаил Дегтярев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
ОКР
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Волей-неволей лыжам показали второсортность – на своих этапах они ничего не решали. Надо многое серьезно менять»
33сегодня, 07:17
Александр Терентьев: «Хоть я и капитан команды, но гонку сделал Латыпов. Очень рад за него»
вчера, 11:52
❄️ «Гонка чемпионов». Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я
174вчера, 11:05
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Редькин: «Серохвостов – прорыв, он прям огонь. Такие, как Даниил, составят конкуренцию на международном уровне»
22 минуты назад
Организатор «Гонки чемпионов» Колесников: «Если поступит запрос от федераций биатлона и лыжных гонок, с удовольствием проведу соревнования и в следующем году»
2сегодня, 13:12
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
1сегодня, 13:11
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
4сегодня, 12:59
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
2сегодня, 12:32
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
45сегодня, 12:03
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: «Гонка чемпионов» прошла в Рязани в январе, финал Кубка России – в Златоусте в марте
45сегодня, 12:02
Максим Максимов: «Если нас вернут на международную арену в 2025-м, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России, но их надо улучшать»
сегодня, 11:43
Дмитрий Губерниев: «На уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль. Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны»
18сегодня, 08:36
Васильев о «Гонке чемпионов»: «Всем надо брать пример с Рязани в плане организации. Думаю, продолжение данного формата будет иметь место»
6сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
сегодня, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Рекомендуем