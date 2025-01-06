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Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»

Биатлонист Евгений Емерхонов оценил формат «Гонки чемпионов» в Рязани.

Спортсмен считает, что можно провести летний аналог гонки.

«Как эксперимент, можно попробовать. Возможно, было бы круто. Если бы меня пригласили, конечно, поучаствовал бы.

Рад, что позвали в Рязань. Понравилось все: от дистанции до организации и болельщиков. Хорошая погода для таких шоу-гонок. Тут нет минусов, все на высшем уровне.

Заключительные этапы биатлонистов? Это вопрос больше к организаторам. Я считаю, что все сделали классно: лыжники начали, биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней», – сказал Емерхонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Гонка чемпионов (Рязань)
Евгений Емерхонов
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