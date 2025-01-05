Латыпов об эстафете: «Была борьба, все плотно, до последнего рубежа непонятно, кто победит. На трассе было действительно сложно, плюс ветер коварный»

Латыпов рассказал, что условия «Гонки чемпионов» в Рязани были сложными.

Сегодня прошла эстафета, в которой принимали участие лыжники и биатлонисты. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов одержали победу.

«Хочу сказать спасибо болельщикам и организаторам за такой праздник спорта, получили все удовольствие, в том числе и я, потому что была борьба, все было плотно и до последнего рубежа было непонятно, кто победит. Биатлон, последняя стойка, все может поменяться. Я получил колоссальное удовольствие.

Сложности? Ноги немного подсаживаются от такой равнинной трассы, плюс спина немного «выключается». На такой трассе постоянно надо держать высокую скорость, здесь маленькие спуски, на них особо не отдохнешь.

Рабочая трасса, хоть и километр, но было действительно сложно. Приходилось подстраиваться. Плюс еще ветер был достаточно коварный. Поэтому была интрига», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».