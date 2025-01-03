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Дмитрий Губерниев: «Год стартует пусть с туманных, но все же надежд на наше возвращение зимой»

Дмитрий Губерниев заявил о туманных надеждах на допуск России в зимнем спорте.

Спортивный комментатор высказался, в частности, о «Гонке чемпионов», которая пройдет 4–5 января в Рязани с участием лыжников и биатлонистов. В обоих видах спорта россияне пока не допускаются до международных стартов.

«Интересный формат, конечно. Очень здорово проверить в очном споре лыжников и биатлонистов, борьба между ними развернется нешуточная. Я думаю, что идеальный вариант – ставить такие гонки в календарь. И делать их не в рамках шоу, а в рамках первенства. Но здесь сражение все равно будет большое, потому что призовой фонд хороший (12 млн рублей – Спортс’’), и люди заряжены и мотивированы.

Тем более что и год стартует пусть с туманных, но все же надежд на наше возвращение зимой. Поэтому все увлеченно ждут, был бы снег, а результат появится. Серохвостов с Латыповым поборются в любом случае, но там же будет формат командных гонок, поэтому надо смотреть. Это волшебная история эстафет», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Губерниев также назвал главное событие прошедшего года.

«Главное событие 2024 года – это абсолютно правильное настроение у представителей российского политического и спортивного олимпа, блестящая позиция министра спорта Михаила Дегтярева по поводу выступления наших спортсменов в нейтральном статусе и возвращения на международную арену.

Флаг и гимн обязательно вернем. Но главная задача в том, чтобы наши спортсмены обязательно выступали. Это главное событие года. Мы поехали на Олимпийские игры в Париж, хоть и в маленьком составе. Паралимпийцы – герои, их принимал сам Путин, вся страна радовалась за них. И массовое переобувание всех остальных. Тех, кто колебался или был против», – цитирует Губерниева «СЭ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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