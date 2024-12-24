Дмитрий Губерниев: «Абсолютно нелегитимный персонаж возглавил тренерский совет и разваливает команду. Сейчас сливают Падина – многие тренеры в шоке, но пугливо молчат»
– Надо заканчивать с очень странной ситуацией в российском биатлоне, когда абсолютно нелегитимный персонаж, заместитель руководителя организации «По рюмкам» (Губерниев имеет в виду Павла Ростовцева, с которым у него давний конфликт – Спортс’‘), возглавил тренерский совет и теперь – при самоустранении главы Союза биатлонистов России (СБР) Майгурова – разваливает команду.
– Разваливает?
– Последний пример – история с Андреем Падиным, которого просто сливают, объединившись с тренерами-соглашателями (ранее появилась информация о том, что Падин де-факто отстранен от работы со сборной – Спортс’‘).
Огромные вопросы к комплектованию команды, вообще к работе СБР. Поскольку Михаил Дегтярев теперь еще руководитель Олимпийского комитета России (ОКР), рычагов вмешаться в эту ситуацию, не дать угробить биатлон у него будет больше.
– Тебе напишут в комментах: ты сводишь личные счеты.
– Это смешно. Потому что я вижу ситуацию изнутри – например, как некоторых специалистов пьяными заносят в самолет на глазах у всей команды, а потом эти люди почему-то продолжают принимать важные для российского биатлона решения.
Это ничего, кроме брезгливости, не вызывает. Вот сейчас сливают Падина. Многие тренеры в шоке, но пугливо молчат. И для таких ситуаций есть я. Думаю в данном случае исключительно об общем деле, которое очень сильно страдает. Нужно выкорчевывать такую гниль из нашего спорта, и в этом смысле я очень надеюсь на Дегтярева, – сказал комментатор Губерниев в интервью Спортсу’’.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
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