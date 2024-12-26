Сергей Чепиков: «Хочется, чтобы в 2025 году наши биатлонисты выступали на Кубке мира и других крупных международных турнирах»

Сергей Чепиков хотел бы, чтобы российские биатлонисты вернулись на Кубок мира.

«Хочется, чтоб в 2025 году наши биатлонисты выступали на Кубке мира и других крупных международных турнирах. Хочется, чтобы произошла нормализация отношений в области спорта.

И хочется, чтоб принцип, заложенный еще в Древней Греции, реализовывался. Спорт должен объединять, а не разъединять мировое сообщество. Чтобы призыв: «О спорт, ты – мир» реализовался», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

– Я бы хотел, чтоб примеру федерации плавания последовала международная федерация биатлона и допустила российских спортсменов до международных стартов.

– Допуск пловцов – сигнал того, что и в биатлоне ситуация может измениться?

– Думаю, да. Но в итоге все зависит от руководства соответствующих федераций, – добавил Чепиков.